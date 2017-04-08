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09:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми и крае начали работать сезонные лаборатории по приёму клещей

А 19 апреля можно будет поставить прививку на «Пермской ярмарке».

Источник: РИА "Новости"

В Пермском крае начали работу сезонные лаборатории по исследованию клещей.

Сдать кровососа на анализ можно по адресам:

— в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (классический метод исследования клеща) по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 26. Лаборатория работает по будням с 8.30 до 16.00, контактный телефон: (342) 260−28−69.

— ГБУЗ Пермского края «Пермская краевая клиническая инфекционная больница» (классический метод исследования клеща) по адресу: г. Пермь, ул. Восстания, 39.

— ООО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» (метод исследования: ПЦР — позволяет исследовать даже мертвого клеща) заборные пункты без снятия клеща по адресам:

г. Пермь, ул. Ким, 64, ул. Механошина, 15, ул. Попова, 57, бульвар Гагарина, 71, ул. Веденеева, 82, ул. Ивана Франко, 46, ул. Постаногова, 7, ул. Запорожская, 1, ул. Первомайская, 50;.

— г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 6;.

— г. Губаха, ул. Дегтярева, 1;.

— г. Соликамск, проспект Ленина, 28.

Как сообщает пермский Роспотребнадзор, на территории края продолжается вакцинация против клещевого энцефалита.

Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Организации могут пригласить выездную бригаду в коллектив.

19—21 апреля мобильный прививочный кабинет будет работать на Пермской ярмарке во время выставки «Весенний сад. Дачный сезон».

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