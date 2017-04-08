На пляже в Сочи обнаружили 200-метровую канализационную трубу

Фотографии куска канализационного коллектора в пятницу, 7 апреля, сочинцы прислали в редакцию местного интернет-ресурса «Макс портал».

В декабре 2016 года он оторвался от глубоководного выпуска адлерских очистных сооружений. Несколько недель труба «дрейфовала» в море, пока, наконец, в начале февраля не была выловлена и помещена на участок пляжа в районе Имеретинской долины. Таким образом, старая канализационная труба находится на сочинском пляже уже в течение 2 месяцев.

В начале 2017 года МУПу «Водоканал», обслуживающему коллектор, решением Городского собрания Сочи было выделено 70 миллионов рублей на восстановительные работы. Однако эти работы до сих пор не проведены.

Как сообщалось ранее, предприятие МУП «Водоканал», в чьем ведении находятся очистные сооружения Адлера, заказало новую пластиковую конструкцию для восстановления глубоководного выпуска. Сообщалось также, что параллельно с восстановительными работами будет проведено расследование инцидента, по результатам которого мэрия Сочи намерена обратиться в суд за возмещением нанесенного ущерба. По предварительной оценке ущерб составляет около 100 млн рублей.