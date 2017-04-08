Погода на сегодня: В Украине дожди, температура до +14
В Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха днем от +9 до +11.
В Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха днем от +9 до +11.
В субботу, 8 апреля, по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, прогнозируют дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
На западе страны днем температура воздуха будет колебаться от +9 до +12, на севере будет незначительно прохладнее — от +8 до +11. В восточных областях днем до +14, на юге — до +11.
В Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха днем от +9 до +11.