Погода на сегодня: В Украине дожди, температура до +14

В субботу, 8 апреля, по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, прогнозируют дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе страны днем температура воздуха будет колебаться от +9 до +12, на севере будет незначительно прохладнее — от +8 до +11. В восточных областях днем до +14, на юге — до +11.

В Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха днем от +9 до +11.