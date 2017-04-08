В Новосибирске люди вышли на новый митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ

Митинг был заявлен организаторами на полторы тысячи человек, добавил он.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги состоялся в центре Новосибирска на площади Ленина в субботу, передал корреспондент агентства «Интерфакса».

Участники митинга потребовали отменить распоряжение губернатора Владимира Городецкого, устанавливающее рост тарифов в областном центре в среднем на уровне в 15% при том, что правительство РФ установило его в 4%.

Также выступавшие отметили, что анонсированная губернатором Владимиром Городецким встреча с представителями инициативных групп так и не состоялась, хотя предварительные согласования по спискам участников велись и с организаторами данного митинга.

Акция была организована Комитетом солидарных действий (КСД), в который вошли представители нескольких общественных организаций, в том числе: Комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь!», Ассоциации Советов многоквартирных домов Новосибирской области, АНО «Альтернатива ЖКХ» и другие.