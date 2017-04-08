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12:23 (мск), источник: Интерфакс

В Новосибирске люди вышли на новый митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ

По данным мэрии, собралось более 500 человек.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги состоялся в центре Новосибирска на площади Ленина в субботу, передал корреспондент агентства «Интерфакса».

«По нашей оценке, в митинге принимают участие около 550 человек», — сообщил агентству представитель мэрии Новосибирска.

Митинг был заявлен организаторами на полторы тысячи человек, добавил он.

Участники митинга потребовали отменить распоряжение губернатора Владимира Городецкого, устанавливающее рост тарифов в областном центре в среднем на уровне в 15% при том, что правительство РФ установило его в 4%.

Также выступавшие отметили, что анонсированная губернатором Владимиром Городецким встреча с представителями инициативных групп так и не состоялась, хотя предварительные согласования по спискам участников велись и с организаторами данного митинга.

Акция была организована Комитетом солидарных действий (КСД), в который вошли представители нескольких общественных организаций, в том числе: Комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь!», Ассоциации Советов многоквартирных домов Новосибирской области, АНО «Альтернатива ЖКХ» и другие.

Митинг стал седьмой по счету акцией протеста против роста тарифов в Новосибирске.

Как сообщалось, губернатор Новосибирской области Городецкий в конце 2016 года подписал постановление «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год», предусматривающее увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%.

В Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%.

Прокуратура региона проводит проверку обоснованности повышения тарифов. По словам прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, выявлены некоторые нарушения.

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