Акция против террора прошла в центре Красноярска
В Красноярске состоялась акция против террора — мероприятие под названием «Вместе! Против террора!» началось в полдень на площади перед БКЗ и продлилось около часа.
В Красноярске состоялась акция против террора — мероприятие под названием «Вместе! Против террора!» началось в полдень на площади перед БКЗ и продлилось около часа.
Напомним, главная его главная цель — поддержать жителей
Перед собравшимися выступили спикеры — представители общественных и религиозных организаций. Было отмечено, что только вместе можно противостоять угрозам, нависшим над обществом. Память погибших почтили минутой молчания.
Охрану общественного порядка в усиленном режиме осуществляли полицейские, которые обещали горожанам серьезные досмотры.
Напомним, организаторы ожидали, что в акции примут участие около трех тысяч человек.
Они предупреждали, что мероприятие не будет политическим. Среди присутствующих были люди с флагами общественных организаций и триколором, а также плакатами, на которых выражали соболезнования.