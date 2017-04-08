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11:01 (мск), источник: Newslab.ru

Акция против террора прошла в центре Красноярска

В Красноярске состоялась акция против террора — мероприятие под названием «Вместе! Против террора!» началось в полдень на площади перед БКЗ и продлилось около часа.

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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Напомним, главная его главная цель — поддержать жителей Санкт-Петербурга, где 3 апреля прогремел взрыв в метрополитене, в результате которого погибли 14 человек.

Перед собравшимися выступили спикеры — представители общественных и религиозных организаций. Было отмечено, что только вместе можно противостоять угрозам, нависшим над обществом. Память погибших почтили минутой молчания.

Охрану общественного порядка в усиленном режиме осуществляли полицейские, которые обещали горожанам серьезные досмотры.

Напомним, организаторы ожидали, что в акции примут участие около трех тысяч человек.

Они предупреждали, что мероприятие не будет политическим. Среди присутствующих были люди с флагами общественных организаций и триколором, а также плакатами, на которых выражали соболезнования.

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