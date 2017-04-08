Акция против террора прошла в центре Красноярска

Напомним, главная его главная цель — поддержать жителей Санкт-Петербурга, где 3 апреля прогремел взрыв в метрополитене, в результате которого погибли 14 человек.

Перед собравшимися выступили спикеры — представители общественных и религиозных организаций. Было отмечено, что только вместе можно противостоять угрозам, нависшим над обществом. Память погибших почтили минутой молчания.

Охрану общественного порядка в усиленном режиме осуществляли полицейские, которые обещали горожанам серьезные досмотры.