Камера наблюдения зафиксировала вторжение дерзкого пернатого «грабителя»
Если в доме есть система безопасности, то самое ужасное — это однажды услышать тревогу и получить сообщение о вторжении. Но некоторые нарушители могут быть
Если в доме есть система безопасности, то самое ужасное — это однажды услышать тревогу и получить сообщение о вторжении. Но некоторые нарушители могут быть
Пользователь социальной сети Twiiter @molzo6 разместила у себя на странице фотографию синицы, полученную с камеры слежения за домом, сообщает портал Mashable.
«В моем доме была угроза вторжения», — говорится в ее сообщении.
У этой птицы настолько примечательный образ, она выглядит так, будто хочет разбить эту камеру бейсбольной битой и начать вести
Другие пользователи Twitter высказали разные предположения. Согласно одному из них, эта синица лишь отвлекающий маневр для белок, взламывающих кухонное окно. Или, возможно, это была угроза со стороны птиц, требующих больше корма в кормушки.
Как бы то ни было, можно с уверенностью сказать одно: никогда прежде вторжение в чужой дом не выглядело таким очаровательным.