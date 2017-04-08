Камера наблюдения зафиксировала вторжение дерзкого пернатого «грабителя»

Пользователь социальной сети Twiiter @molzo6 разместила у себя на странице фотографию синицы, полученную с камеры слежения за домом, сообщает портал Mashable.

У этой птицы настолько примечательный образ, она выглядит так, будто хочет разбить эту камеру бейсбольной битой и начать вести какие-то криминальные птичьи дела. Она выглядит серьезно и агрессивно.

Другие пользователи Twitter высказали разные предположения. Согласно одному из них, эта синица лишь отвлекающий маневр для белок, взламывающих кухонное окно. Или, возможно, это была угроза со стороны птиц, требующих больше корма в кормушки.

Как бы то ни было, можно с уверенностью сказать одно: никогда прежде вторжение в чужой дом не выглядело таким очаровательным.