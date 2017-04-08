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10:54 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Зданию Музея Новосибирска вернут прежний облик и надпись «Союзхлеб»

Реконструкция стала необходима 93-летнему зданию из-за износа несущих конструкций.

Проблемы скрытых элементов музея стали видны в ходе ремонта крыши, который начался осенью 2016 года. Была проведена специальная экспертиза, которая выявила дефекты несущих конструкций дома.

Решение реконструировать музей было принято Управлением по госохране объектов культурного наследия и Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. Работы начнутся в 2018 году, на это время здание музея закроют. Строение, у которого сейчас адрес Советская, 24 появилось в 1924 году, это памятник истории регионального значения, известный под названием «Дом Кондратюка». Именно здесь инженером хлебозаготовительной конторы работал один из пионеров советской космонавтики, выдающийся теоретик полетов в космос Юрий Кондратюк.

«Реконструкция позволит не только укрепить несущие конструкции, но и восстановить первоначальный облик здания, — сообщил Юрий Лобанов, пресс-секретарь Музея Новосибирска. — В ходе работ будут восстановлены утраченные элементы памятника, в частности, надпись “Союзхлеб” на фронтоне здания. После завершения ремонта здесь продолжит работу обновленный Дом Юрия Кондратюка — филиал Музея Новосибирска».

Музей продолжит работу на время ремонта в двух зданиях: это памятник истории на Обской, 4, и купеческий особняк на Чаплыгина, 27. Проводить выставки он будет в 8 филиалах — районных музеях и готовить постоянную экспозицию, которая откроется в здании на Обской, 4 в 2018 году. Музей также продолжит делать уличные выставки, проводить пешеходные, автомобильные и речные экскурсии и организовывать массовые городские исторические события: «Ночь музеев», «Песни с фонтанами» и другие, — рассказал Юрий Лобанов.

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