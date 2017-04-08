Полиция установила личности танцевавших на Вечном огне девушек

На мемориале Вечный огонь в Горячем Ключе две студентки устроили танцы. Свои развлечения они засняли на видео и выложили в Instagram. Однако через час после публикации девушки одумались и удалили запись. Тем не менее, пользователи соцсети уже успели сохранить ролик.

По факту танцев на военном мемориале полиция проводит проверку. Личности девушек уже установлены. Их действия могут охарактеризовать как осквернение монумента, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.