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10:50 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре в преддверии Радоницы пустят дополнительный транспорт

С 10 апреля начнет работу специальный временный автобусный маршрут «Центральная аллея Славянского кладбища — ул. Круговая».

— В эти дни горожане стремятся навести порядок на могилах своих близких, и поскольку далеко не у всех есть возможность добраться на отдаленные территории, такие, как участок «Заполярный», ежегодно по решению администрации города водится специальный временный маршрут, — рассказали в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и окружающей среды.

Автобус малой вместимости будет курсировать от остановочного пункта, расположенного напротив Храма Преподобного Илии Муромского, ежедневно с 09.00 до 17 часов, с интервалом движения 60 минут и перерывом между 11 и 12 часами. Стоимость проезда составит 23 рубля.

Также в канун дня поминовения усопших с 19 по 25 апреля с 9 до 17 часов будут работать пять специальных временных маршрутов общественного транспорта: один троллейбусный и четыре автобусных, сообщает пресс-служба администрации города.

Как ранее сообщал «Югополис», на Кубани 25 апреля объявлен нерабочим днем. В этот день, на девятый день после Пасхи, православные отметят Радоницу.

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