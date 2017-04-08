Проезд в киевском метро может существенно подорожать
Заместитель главы киевского метро Дмитрий Пеклун сообщил, что в этом году проезд в киевском метро может вырасти на 50%.
Заместитель главы киевского метро Дмитрий Пеклун сообщил, что в этом году проезд в киевском метро может вырасти на 50%.
Это необходимо
«Планируем, потому что подорожала электроэнергия. Подорожала в разы, а это основной ресурс, который мы используем для перевозок», — отметил Пеклун, отвечая на вопрос о планах повысить стоимость проезда.
По его словам, это необходимо
«Есть несколько методик расчета тарифа. Основная — инвестиционная составляющая. Мы закладываем туда развитие метрополитена — строительство новых станций, покупку подвижного состава. Если так, то тариф теоретически может быть, как в Европе. Но, думаю, повышение может быть в пределах 50%».