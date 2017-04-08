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11:01 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Проезд в киевском метро может существенно подорожать

Заместитель главы киевского метро Дмитрий Пеклун сообщил, что в этом году проезд в киевском метро может вырасти на 50%.

Источник: Telegraf.com.ua

Это необходимо из-за того, что постоянно дорожают комплектующие, расходные материалы, индексируется и растет зарплата. В течение текущего года проезд в киевском метро может подорожать примерно на 50%. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель руководителя киевского метро Дмитрий Пеклун.

«Планируем, потому что подорожала электроэнергия. Подорожала в разы, а это основной ресурс, который мы используем для перевозок», — отметил Пеклун, отвечая на вопрос о планах повысить стоимость проезда.

По его словам, это необходимо из-за того, что постоянно дорожают комплектующие, расходные материалы, индексируется и растет зарплата. «Предприятие не может себе позволить работать в убыток», — добавил Пеклун.

«Есть несколько методик расчета тарифа. Основная — инвестиционная составляющая. Мы закладываем туда развитие метрополитена — строительство новых станций, покупку подвижного состава. Если так, то тариф теоретически может быть, как в Европе. Но, думаю, повышение может быть в пределах 50%».

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