Туман и до минус 3 градусов ожидается в Беларуси 9 апреля

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 9 апреля, ночью и утром в некоторых районах Беларуси ожидается туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северу небольшие кратковременные осадки (в основном дождь). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4−9 м/с.