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12:10 (мск), источник: БЕЛТА

Туман и до минус 3 градусов ожидается в Беларуси 9 апреля

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северу небольшие кратковременные осадки (в основном дождь). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4−9 м/с.

Источник: БЕЛТА

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 9 апреля, ночью и утром в некоторых районах Беларуси ожидается туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северу небольшие кратковременные осадки (в основном дождь). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью прогнозируется от минус 3 до плюс 3, днем будет от 7 тепла по северу до плюс 15 по юго-западу.

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