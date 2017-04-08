Туман и до минус 3 градусов ожидается в Беларуси 9 апреля
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северу небольшие кратковременные осадки (в основном дождь). Ветер
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северу небольшие кратковременные осадки (в основном дождь). Ветер
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 9 апреля, ночью и утром в некоторых районах Беларуси ожидается туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северу небольшие кратковременные осадки (в основном дождь). Ветер
Температура воздуха ночью прогнозируется от минус 3 до плюс 3, днем будет от 7 тепла по северу до плюс 15 по