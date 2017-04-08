Ученые дали полное объяснение сине-золотому «платью раздора»
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Знаменитое свадебное платье, вызвавшее массу споров в интернете, видится разным людям в разном цвете
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Знаменитое свадебное платье, вызвавшее массу споров в интернете, видится разным людям в разном цвете
Экспозиция на оригинальной фотографии была слишком сильно задрана, из-за чего непонятно, где находится источник освещения. По этой причине нам сознательно и подсознательно приходится делать предположения насчет того, как именно освещено платье, что влияет на то, какие цвета мы видим на картинке
Весной 2015 года очередной
«Платье раздора» быстро привлекло внимание нейрофизиологов и других ученых, которые попытались объяснить, почему так происходит и кто в этом виноват. Они предположили, что споры возникли
Валлиш предложил собственное объяснение, почему мозг удаляет либо синий, либо желтый цвет с картинки, связав это с тем, какими представлениями руководствуется человек, глядя на фотографию или картину. По его словам, главным при этом является то, где расположен источник света и как он освещает предметы на снимке или полотне.
«Тени обычно окрашены в синие тона, и поэтому мы обычно в уме вычитаем синий цвет из изображения, и у нас остается только яркая картинка в золотых и белых тонах. С другой стороны, искусственный свет обычно отдает в желтый, поэтому когда мы видим яркую картинку, мы тоже “удаляем” этот оттенок с изображения, в результате чего видим
Ученый проверил свою гипотезу, набрав в глобальной сети группу из 13 тысяч добровольцев. Он попросил их еще раз посмотреть на фото «платья раздора» и ответить на единственный вопрос — находится ли платье Кейтлин Макнил в тени или нет.
Как оказалось, представления о том, затенено ли платье, сильно влияло на то, что видели добровольцы на картинке. Те, кто считал, что платье находится в тени, в 80% случаев считали его золотым, а люди, которые придерживались противоположного мнения, в 50% случаев считали его
Пытаясь объяснить, почему мнения разделились и в этом случае, Валлиш задумался о том, может ли распорядок дня влиять на восприятие света и тени.
Подобные результаты опытов, как отмечает ученый, в очередной раз подчеркивают субъективность восприятия человеком реальности — цвета, которые, как нам кажется, мы видим в окружающем мире, на самом деле могут быть совсем другими.