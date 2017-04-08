Ученые дали полное объяснение сине-золотому «платью раздора»

Экспозиция на оригинальной фотографии была слишком сильно задрана, из-за чего непонятно, где находится источник освещения. По этой причине нам сознательно и подсознательно приходится делать предположения насчет того, как именно освещено платье, что влияет на то, какие цвета мы видим на картинке

Весной 2015 года очередной интернет-знаменитостью стало не животное или человек, а свадебное платье из соцсети Tumblr. Тысячи человек спорили о том, какого оно цвета — золотое или синее. В итоге выяснилось, что более 70% респондентов видят его в бело-золотой гамме и только треть опрошенных заявляют, что платье сине-черное. Позже обнаружилось, что есть еще одна небольшая группа людей, которым платье кажется коричневым.

«Платье раздора» быстро привлекло внимание нейрофизиологов и других ученых, которые попытались объяснить, почему так происходит и кто в этом виноват. Они предположили, что споры возникли из-за того, как человеческий мозг удаляет лишний цвет с воспринимаемой картинки.

Валлиш предложил собственное объяснение, почему мозг удаляет либо синий, либо желтый цвет с картинки, связав это с тем, какими представлениями руководствуется человек, глядя на фотографию или картину. По его словам, главным при этом является то, где расположен источник света и как он освещает предметы на снимке или полотне.