Слепками для изготовления зубных протезов начали засыпать ямы в Хабаровске

Хабаровск, 8 апреля, AmurMedia.

Яму средних размеров, доверху наполненную гипсовыми слепками для изготовления зубных протезов, обнаружил в Хабаровске пользователь соцсети. По его предположению, отработанный медицинский материал может принадлежать одной из стоматологических клиник, расположенных неподалеку, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на профиль хабаровчанина в соцсети.

Огромное количество гипсовых слепков, используемы при изготовлении протезов, высыпанных почти «в чистом поле» возле оно из основных магистралей города, обнаружил хабаровчанин.

На видеозаписи отчетливо видно, что странная находка обнаружена на улице Павла Морозова, 46, неподалеку от бизнес-центра «Флагман». Как уточняет пользователь социальной сети — «спортплощадка за ним».

По предположению хабаровчанина, выброшенные прямо на спортплощадку гипсовые слепки могли принадлежать одной из стоматологических клиник, расположенных поблизости.