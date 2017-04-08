В Москве на первый субботник пришли почти миллион человек

«В работах по благоустройству города сегодня задействовано более 8,2 тыс. единиц техники», — сказал он журналистам в субботу.

Накануне глава комплекса городского хозяйства Москвы заявлял, что в субботнике смогут принять участие москвичи различных возрастов и профессий, школьники, студенты, работники жилищно-коммунальной сферы и городских предприятий.