В Москве на первый субботник пришли почти миллион человек

«В работах по благоустройству города сегодня задействовано более 8,2 тыс. единиц техники», — сказал он журналистам в субботу.
Накануне глава комплекса городского хозяйства Москвы заявлял, что в субботнике смогут принять участие москвичи различных возрастов и профессий, школьники, студенты, работники жилищно-коммунальной сферы и городских предприятий.
Службы комплекса городского хозяйства ведут работы по поддержанию чистоты и порядка в круглосуточном режиме и оснащены для этого всем необходимым, однако участие горожан в благоустройстве крайне важно. Все участники субботников будут обеспечены инвентарем, инструментами и посадочным материалом
Петр БирюковЗаместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства
По его словам, субботники в столице — это возможность не только привести в порядок лесопарковые зоны, скверы, парки по месту жительства, дворы, территории школ, больниц и учреждений соцзащиты, но и отдохнуть. Месячник по весеннему благоустройству проходит в Москве с 25 марта по 29 апреля. По решению властей Москвы традиционные общегородские субботники пройдут 8 и 29 апреля.