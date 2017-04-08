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11:08 (мск), источник: Интерфакс

В Москве на первый субботник пришли почти миллион человек

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — В первом общегородском субботнике в Москве, по данным на 10:00, принимает участие почти один миллион человек, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: РИА "Новости"

«В работах по благоустройству города сегодня задействовано более 8,2 тыс. единиц техники», — сказал он журналистам в субботу.

Накануне глава комплекса городского хозяйства Москвы заявлял, что в субботнике смогут принять участие москвичи различных возрастов и профессий, школьники, студенты, работники жилищно-коммунальной сферы и городских предприятий.

Службы комплекса городского хозяйства ведут работы по поддержанию чистоты и порядка в круглосуточном режиме и оснащены для этого всем необходимым, однако участие горожан в благоустройстве крайне важно. Все участники субботников будут обеспечены инвентарем, инструментами и посадочным материалом
Петр Бирюков
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства

По его словам, субботники в столице — это возможность не только привести в порядок лесопарковые зоны, скверы, парки по месту жительства, дворы, территории школ, больниц и учреждений соцзащиты, но и отдохнуть. Месячник по весеннему благоустройству проходит в Москве с 25 марта по 29 апреля. По решению властей Москвы традиционные общегородские субботники пройдут 8 и 29 апреля.

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