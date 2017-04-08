Открытие штаба Навального в Ростове-на-Дону прервали учения ФСБ

Об этом Волков написал в своем твиттере. По его словам, открытие было запланировано на 11:00.

Как сообщали Юга.ру, глава штаба Навального в Краснодаре Мирослав Валькович анонсировал официальное открытие штаба в городе. Оно состоится 8 апреля.