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12:11 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Открытие штаба Навального в Ростове-на-Дону прервали учения ФСБ

Председатель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков рассказал, что ФСБ не дала провести открытие штаба в Ростове-на-Дону.

Об этом Волков написал в своем твиттере. По его словам, открытие было запланировано на 11:00.

Как сообщали Юга.ру, глава штаба Навального в Краснодаре Мирослав Валькович анонсировал официальное открытие штаба в городе. Оно состоится 8 апреля.

Сам Алексей Навальный отбывает административный арест (ему дали 15 суток за неподчинение полицейским на антикоррупционном митинге в Москве). Открывать штаб кампании за его допуск к президентским выборам 2018 года в Краснодаре будет глава федерального штаба Леонид Волков.

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