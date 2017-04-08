Окружной этап «Танкового биатлона» прошел в Волгоградской области

Участие в окружных состязаниях получили экипажи танков Т-72Б3, отобранные в ходе поэтапных отборочных конкурсов в воинских частях, бригадах и армиях ЮВО.

Всего на учебные трассы Прудбоя вышли 16 лучших экипажей танков Т-72Б3. В соревнованиях приняли участие представители воинских частей и соединений, дислоцированных в республике Крым, Северной Осетии — Алании, Дагестане и Чеченской Республики, Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской области.

Были экипажи, представлявшие российские военные базы из Армении, Южной Осетии и Абхазии.