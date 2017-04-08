Nordwind Airlines откроет рейсы из Воронежа в Крым 8 июня

Авиакомпания Nordwind Airlines («Северный Ветер») откроет рейсы из Воронежа в Симферополь (Крым) и обратно с четверга, 8 июня. Полетная программа рассчитана до 26 октября, сообщила пресс-служба Воронежского аэропорта.

Полеты будут выполняться на Boeing -737 раз в неделю, по четвергам. Рейсы запланированы на 15:30, время в полете — два часа.

Nordwind Airlines — третья в 2017 году авиакомпания, которая запустит рейсы из Воронежа в Симферополь, с ее приходом частота вылетов в Крым достигла четырех раз в неделю.

Ранее о рейсах из Воронежа в Симферополь сообщила компания Red Wings. Перевозчик будет летать на полуостров с 5 июня по 28 октября по понедельникам. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» (UVT Aero) запустит рейсы из Воронежа в Симферополь и обратно с 14 июня. Полеты на самолетах Bombardier CRJ-200 будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

В 2016 году частота рейсов из Воронежа в Симферополь достигла девяти раз в неделю. Полеты выполняли четыре компании — Red Wings, «Ямал», «ЮВТ аэро» и «Грозный Авиа».