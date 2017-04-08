Роспотребнадзор откроет двери для предпринимателей в Приморье

Об этом ИА «Дейта» сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

«Целью проведения акции является оказание бесплатной консультационной помощи предпринимателям и представителям малого и среднего бизнеса в пределах компетенции Управления», уточнили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю ждет предпринимателей Владивостока по адресу: город Владивосток, ул. Сельская, 3. Кроме того, встречи с предпринимателями будут организованны в Арсеньеве, Дальнегорске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Находке и Уссурийске. Информацию об адресах территориальных органов Роспотребнадзора можно найти на официальном интернет-сайте ведомства в Приморском крае 25.rospotrebnadzor.ru.

Улугбек Тимуридов.