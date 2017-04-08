Губернатор Назаров посетил митинг скорби в Омске
В субботу, 8 апреля, омичи вышли на митинг в поддержку жителей
В субботу, 8 апреля, омичи вышли на митинг в поддержку жителей
Сегодня у библиотеки имени Пушкина состоялся митинг «Вместе против террора» в поддержку петербуржцев. В толпе скорбящих омичей был замечен и глава региона Виктор Назаров.
Напомним, 3 апреля в питерском метро, когда поезд двигался от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт», прогремел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.
От взрыва пострадали 50 человек и 10 погибли.
В настоящее время по подозрению в причастности к организации теракта задержаны восемь человек. По версии следствия, исполнителем теракта был молодой уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.