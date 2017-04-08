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11:55 (мск), источник: СуперОмск

Губернатор Назаров посетил митинг скорби в Омске

В субботу, 8 апреля, омичи вышли на митинг в поддержку жителей Санкт-Петербурга, пострадавших от теракта в метро.

Сегодня у библиотеки имени Пушкина состоялся митинг «Вместе против террора» в поддержку петербуржцев. В толпе скорбящих омичей был замечен и глава региона Виктор Назаров.

Напомним, 3 апреля в питерском метро, когда поезд двигался от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт», прогремел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

От взрыва пострадали 50 человек и 10 погибли.

В настоящее время по подозрению в причастности к организации теракта задержаны восемь человек. По версии следствия, исполнителем теракта был молодой уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

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