Губернатор Назаров посетил митинг скорби в Омске

Сегодня у библиотеки имени Пушкина состоялся митинг «Вместе против террора» в поддержку петербуржцев. В толпе скорбящих омичей был замечен и глава региона Виктор Назаров.

Напомним, 3 апреля в питерском метро, когда поезд двигался от станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт», прогремел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.