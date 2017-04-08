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12:18 (мск), источник: ТАСС

Иркутские власти помогут семье одного из пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге

В субботу в городе прошли памятные мероприятия, на центральную площадь пришли порядка 3,5 тыс. человек.

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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

ИРКУТСК, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области окажут помощь семье молодого человека, пострадавшего во время теракта в петербургском метро, сообщил в субботу журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Во время теракта пострадал молодой иркутянин, Владимир, студент Санкт-Петербургского университета путей сообщения. У него есть проблемы со здоровьем, мы сейчас оказываем помощь его родителям, чтобы они съездили в Санкт-Петербург и поддержали сына во время операции», — сказал глава региона.

В субботу в Иркутске прошли памятные мероприятия, на центральную площадь города пришли представители различных религиозных общин, гражданских объединений и коллективов — в целом, по данным мэрии, порядка 3,5 тыс. человек.

Взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Как сообщил источник в правоохранительных органах, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами теракта стали 13 человек, пострадали более 50.

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