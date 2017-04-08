Иркутские власти помогут семье одного из пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге
В субботу в городе прошли памятные мероприятия, на центральную площадь пришли порядка 3,5 тыс. человек.
В субботу в городе прошли памятные мероприятия, на центральную площадь пришли порядка 3,5 тыс. человек.
ИРКУТСК, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области окажут помощь семье молодого человека, пострадавшего во время теракта в петербургском метро, сообщил в субботу журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
«Во время теракта пострадал молодой иркутянин, Владимир, студент
В субботу в Иркутске прошли памятные мероприятия, на центральную площадь города пришли представители различных религиозных общин, гражданских объединений и коллективов — в целом, по данным мэрии, порядка 3,5 тыс. человек.
Взрыв в метрополитене