Иркутские власти помогут семье одного из пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге

ИРКУТСК, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области окажут помощь семье молодого человека, пострадавшего во время теракта в петербургском метро, сообщил в субботу журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Во время теракта пострадал молодой иркутянин, Владимир, студент Санкт-Петербургского университета путей сообщения. У него есть проблемы со здоровьем, мы сейчас оказываем помощь его родителям, чтобы они съездили в Санкт-Петербург и поддержали сына во время операции», — сказал глава региона.

В субботу в Иркутске прошли памятные мероприятия, на центральную площадь города пришли представители различных религиозных общин, гражданских объединений и коллективов — в целом, по данным мэрии, порядка 3,5 тыс. человек.