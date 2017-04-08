Столичному Ботаническому саду требуются работники

Руководство учреждения утверждает, что возьмет на работу всех желающих, даже без специального образования.

«Холодно на улице или тепло, а работать надо, иначе растения погибнут».

Феодора Вдовиченко работает в Ботаническом саду более 40 лет. Женщина говорит, что без цветов она жизни себе не представляет.

А Сергей Рогачко сам заботится об огромной коллекции кактусов.

Из-за нехватки персонала на помощь приходят научные сотрудники.

«Приходится жертвовать семьями, личной жизнью, выходить по субботам и воскресеньям, так как растения ждать не могут», — сказал доктор биологических наук Ион Рошка.

Директор Ботанического сада говорит, что готов принять всех желающих.

«Работы столько, что не успеваем убирать всю территорию Ботанического сада. Из-за этого возникает опасность пожаров. Стараемся принять все меры, чтобы убрать и вывезти сухостой», — отметил директор Ботанического сада Александр Телеуцэ.

Академия Наук ежегодно тратит на содержание Ботанического сада около 11 миллионов леев.