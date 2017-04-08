Столичному Ботаническому саду требуются работники
Столичному ботаническому саду не хватает персонала. Требуется около ста сотрудников. Сейчас там работают более 130 человек, в том числе 80 учёных.
Столичному ботаническому саду не хватает персонала. Требуется около ста сотрудников. Сейчас там работают более 130 человек, в том числе 80 учёных.
Руководство учреждения утверждает, что возьмет на работу всех желающих, даже без специального образования.
«Холодно на улице или тепло, а работать надо, иначе растения погибнут».
Феодора Вдовиченко работает в Ботаническом саду более 40 лет. Женщина говорит, что без цветов она жизни себе не представляет.
А Сергей Рогачко сам заботится об огромной коллекции кактусов.
«Приходится жертвовать семьями, личной жизнью, выходить по субботам и воскресеньям, так как растения ждать не могут», — сказал доктор биологических наук Ион Рошка.
Директор Ботанического сада говорит, что готов принять всех желающих.
«Работы столько, что не успеваем убирать всю территорию Ботанического сада.
Академия Наук ежегодно тратит на содержание Ботанического сада около 11 миллионов леев.