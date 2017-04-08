Челябинцы почтили память жертв теракта в Петербурге митингом
Среди участников митинга были люди разных возрастов, некоторые пришли на акцию с детьми.
Среди участников митинга были люди разных возрастов, некоторые пришли на акцию с детьми.
В Челябинске 8 апреля состоялся митинг против терроризма — акция, которая собрала около 5 тыс. южноуральцев, была посвящена памяти жертв взрыва в метро
Митинг прошел в сквере имени Колющенко. Общественный порядок обеспечивали полицейские, кинологи с собаками и дружинники, которые патрулировали парк по всему периметру. Более того, попасть на площадку можно было только после тщательного досмотра.
«Люди пришли сюда по доброй воле, чтобы высказать гражданскую позицию и показать, что нас не запугать. Россия сильна — она всегда будет страной, которая проповедует мир и добро, а не зло. То, что все мы вместе сюда сегодня пришли, показывает силу нашего народа, консолидацию общества», — заявил председатель ЗСО Владимир Мякуш.
К землякам обратился митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим: «Все мы хотим жить в мире и благополучии, чтобы рядом с нами были наши близкие, родственники, друзья. На нашу долю выпала скорбь о тех, кто погиб в
«Убийства, кровопролития, войны — это нарушение божественного миропорядка. Всевышний в священном Коране говорит: “Если
Мероприятие продлилось около 45 минут. По его окончании все участники акции возложили цветы и зажгли свечи в память о погибших в результате теракта.
Взрыв в питерском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Взрывное устройство привел в действие смертник, погибли 13 человек и сам террорист, пострадали около 50.