Челябинцы почтили память жертв теракта в Петербурге митингом

В Челябинске 8 апреля состоялся митинг против терроризма — акция, которая собрала около 5 тыс. южноуральцев, была посвящена памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Митинг прошел в сквере имени Колющенко. Общественный порядок обеспечивали полицейские, кинологи с собаками и дружинники, которые патрулировали парк по всему периметру. Более того, попасть на площадку можно было только после тщательного досмотра.

«Люди пришли сюда по доброй воле, чтобы высказать гражданскую позицию и показать, что нас не запугать. Россия сильна — она всегда будет страной, которая проповедует мир и добро, а не зло. То, что все мы вместе сюда сегодня пришли, показывает силу нашего народа, консолидацию общества», — заявил председатель ЗСО Владимир Мякуш.