В Башкирии за пятницу автоинспекция задержала 115 пьяных водителей
УФА, 8 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В республике в ходе пятничных рейдов автоинспекторы задержали 115 пьяных водителей и выявили больше 4 тысяч нарушений ПДД.
УФА, 8 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В республике в ходе пятничных рейдов автоинспекторы задержали 115 пьяных водителей и выявили больше 4 тысяч нарушений ПДД.
Самое опасное нарушение — выезд на встречную полосу, совершили 124 водителя. Особое внимание уделяется аварийноопасным участкам дорог, отметили в УГИБДД МВД по РБ.