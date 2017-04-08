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11:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии за пятницу автоинспекция задержала 115 пьяных водителей

УФА, 8 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В республике в ходе пятничных рейдов автоинспекторы задержали 115 пьяных водителей и выявили больше 4 тысяч нарушений ПДД.

Самое опасное нарушение — выезд на встречную полосу, совершили 124 водителя. Особое внимание уделяется аварийноопасным участкам дорог, отметили в УГИБДД МВД по РБ.

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