8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 550 грузовиков ожидают выезда из Беларуси. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

В очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 220 фур, в «Бенякони» — 49 грузовых авто, в «Котловке» — 60, в «Привалке» — 82 автомобиля.

Выезда в Латвию в «Григоровщине» ожидают 80 грузовиков, в «Урбанах» — 50.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Козловичи» выезда ожидают 15 фур.