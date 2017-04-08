8 апреля в Молдове сохраняется желтый код метеоопасности в связи с усилением ветра

Сохраняется желтый код метеоопасности в связи с усилением ветра.

В Бричанах, Сороках и Бельцах — плюс семь, в Оргееве — на градус больше. В Кишиневе термометры покажут плюс девять, десять градусов будет в Тирасполе. В Леове воздух прогреется до плюс 11, в Комрате и Кагуле — 12 градусов тепла.

В начале следующей недели вновь потеплеет. В столице днем — до 19 градусов, а ночью — до плюс шести.