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13:17 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске символом митинга против терроризма стала верба

Сотни омичей вышли на антитеррористический митинг на площадь к библиотеке имени Пушкина, чтобы сказать: «Питер, мы с тобой».

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Эти слова, ставшие символом поддержки жителей города на Неве, произносили самые разные люди — рабочие с заводов, омские казаки, учителя, медики, ветераны, студенты, пенсионеры.

Санкт-Петербург — для омичей особенный город. В годы Великой Отечественной войны в Омск были эвакуированы жители блокадного Ленинграда и предприятия Северной столицы. Вместе ковали Победу, вместе победили фашизм. Взрыв в метро и гибель людей стали для многих омичей личным горем. Горожане объединились, чтобы поддержать питерцев и выразить свое отношение к случившейся трагедии.

— Теракт в питерском метро — это удар по всей России, — рассказывает сквозь слезы продавец Елена Кузнецова. — У меня сын Миша учится в Санкт-Петербурге, каждый день ездит как раз по синей ветке. О случившемся мы с мужем узнали из интернета. Сразу бросились ему звонить, а он не берет трубку — линия перегружена. Что пережили мы в эти тревожные минуты — не передать словами. Мы желаем жителям Петербурга мужества и терпения и скорбим в эти дни вместе с ними.

— Я переехала в Омск вместе с супругом из Волгограда, — говорит эпидемиолог Мария Новак, которая пришла на митинг вместе с маленькой дочкой Владой. — В 2013 году в нашем родном городе произошло сразу три теракта подряд. Поэтому мы понимаем как это страшно. Когда ты чувствуешь себя бессильным, беспомощным и не можешь ничего изменить. Во время взрыва на железнодорожном вокзале друг нашей семьи потерял маму. До сих пор не могу вспоминать без слез все, что происходило в Волгограде в эти дни. Мы пришли сюда, чтобы разделить эту боль вместе с петербуржцами, показать, как нас много.

В этот день вместо цветов и транспарантов многие горожане держали в руках веточки вербы — символ победы жизни над смертью. А после митинга нескончаемый поток людей потянулся в Успенский кафедральный собор. Омичи ставили свечи в память о тех, кого уже нет с нами.

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