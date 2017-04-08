В Омске символом митинга против терроризма стала верба
Сотни омичей вышли на антитеррористический митинг на площадь к библиотеке имени Пушкина, чтобы сказать: «Питер, мы с тобой».
Сотни омичей вышли на антитеррористический митинг на площадь к библиотеке имени Пушкина, чтобы сказать: «Питер, мы с тобой».
Эти слова, ставшие символом поддержки жителей города на Неве, произносили самые разные люди — рабочие с заводов, омские казаки, учителя, медики, ветераны, студенты, пенсионеры.
— Теракт в питерском метро — это удар по всей России, — рассказывает сквозь слезы продавец Елена Кузнецова. — У меня сын Миша учится в
— Я переехала в Омск вместе с супругом из Волгограда, — говорит эпидемиолог Мария Новак, которая пришла на митинг вместе с маленькой дочкой Владой. — В 2013 году в нашем родном городе произошло сразу три теракта подряд. Поэтому мы понимаем как это страшно. Когда ты чувствуешь себя бессильным, беспомощным и не можешь ничего изменить. Во время взрыва на железнодорожном вокзале друг нашей семьи потерял маму. До сих пор не могу вспоминать без слез все, что происходило в Волгограде в эти дни. Мы пришли сюда, чтобы разделить эту боль вместе с петербуржцами, показать, как нас много.
В этот день вместо цветов и транспарантов многие горожане держали в руках веточки вербы — символ победы жизни над смертью. А после митинга нескончаемый поток людей потянулся в Успенский кафедральный собор. Омичи ставили свечи в память о тех, кого уже нет с нами.