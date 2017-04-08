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13:10 (мск), источник: Моя Планета

Обнаружена польза домашних питомцев для здоровья детей

Недавние исследования показывают, что наличие пушистых животных в доме может благоприятно повлиять на микрофлору кишечника ребенка, что, в свою очередь, позволит снизить риск детского ожирения.

Источник: РИА "Новости"
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Давно известно, что внутри взрослого человека живет большое количество полезных бактерий — это так называемая микрофлора.

Но у новорожденных малышей состав микрофлоры заметно беднее.

Несмотря на то, что колонизация кишечника происходит относительно быстро, период до и после рождения является критическим временем для развития микрофлоры у младенцев.

Набор этих микробов, влияющих на наше текущее и будущее здоровье, развивается и увеличивается с возрастом и под воздействием окружающей среды, сообщает портал BiomedCentral.

Некоторое время назад было доказано, что регулярное взаимодействие с домашними животными снижает риск возникновения аллергии у детей в возрасте до года
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Но доктор Анита Кзырски из Альбертского университета обнаружила большее количество бактерий Oscillospira и Ruminococcus у трехмесячных детей в семьях с домашними животными.

Бактерия Oscillospira имеет взаимосвязь с низким индексом массы тела у младенцев и взрослых. Это происходит благодаря ее положительному взаимодействию с Christenseella minuta, бактерией, способствующей снижению веса. Роль же Ruminococcus в детском здоровье пока не очень ясна, но, возможно, она влияет на более низкую чувствительность к пище.

При всем при этом необходимо помнить, что домашние животные могут быть переносчиками зоонозных заболеваний, поэтому при общении новорожденных и питомцев все-таки требуется соблюдать все необходимые меры предосторожности.

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