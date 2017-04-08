Обнаружена польза домашних питомцев для здоровья детей
Недавние исследования показывают, что наличие пушистых животных в доме может благоприятно повлиять на микрофлору кишечника ребенка, что, в свою очередь, позволит снизить риск детского ожирения.
Недавние исследования показывают, что наличие пушистых животных в доме может благоприятно повлиять на микрофлору кишечника ребенка, что, в свою очередь, позволит снизить риск детского ожирения.
Давно известно, что внутри взрослого человека живет большое количество полезных бактерий — это так называемая микрофлора.
Но у новорожденных малышей состав микрофлоры заметно беднее.
Несмотря на то, что колонизация кишечника происходит относительно быстро, период до и после рождения является критическим временем для развития микрофлоры у младенцев.
Набор этих микробов, влияющих на наше текущее и будущее здоровье, развивается и увеличивается с возрастом и под воздействием окружающей среды, сообщает портал BiomedCentral.
Но доктор Анита Кзырски из Альбертского университета обнаружила большее количество бактерий Oscillospira и Ruminococcus у трехмесячных детей в семьях с домашними животными.
Бактерия Oscillospira имеет взаимосвязь с низким индексом массы тела у младенцев и взрослых. Это происходит благодаря ее положительному взаимодействию с Christenseella minuta, бактерией, способствующей снижению веса. Роль же Ruminococcus в детском здоровье пока не очень ясна, но, возможно, она влияет на более низкую чувствительность к пище.
При всем при этом необходимо помнить, что домашние животные могут быть переносчиками зоонозных заболеваний, поэтому при общении новорожденных и питомцев