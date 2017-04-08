Обнаружена польза домашних питомцев для здоровья детей

Источник: РИА "Новости"

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Давно известно, что внутри взрослого человека живет большое количество полезных бактерий — это так называемая микрофлора. Но у новорожденных малышей состав микрофлоры заметно беднее. Несмотря на то, что колонизация кишечника происходит относительно быстро, период до и после рождения является критическим временем для развития микрофлоры у младенцев. Набор этих микробов, влияющих на наше текущее и будущее здоровье, развивается и увеличивается с возрастом и под воздействием окружающей среды, сообщает портал BiomedCentral.

Некоторое время назад было доказано, что регулярное взаимодействие с домашними животными снижает риск возникновения аллергии у детей в возрасте до года

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