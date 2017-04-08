Несколько тысяч новосибирцев пришли на митинг против террора

Гражданская акция памяти жертв теракта в Санкт — Петербурге «Вместе — против террора!» началась с минуты молчания. Потом раздался колокольный звон — 14 ударов, по количеству погибших, и в небо выпустили белых голубей.

Возле ГПНТБ собралось не менее пяти тысяч человек. Это символичное место для митинга, оно связано с городом на Неве и героическими людьми Ленинграда. К стеле Трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941—1943 гг.., выполненной как уменьшенная копия Александрийского столпа, новосибирцы возложили цветы.