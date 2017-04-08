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13:33 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Несколько тысяч новосибирцев пришли на митинг против террора

Сегодня в полдень состоялась акция памяти жертв теракта в северной столице.

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Гражданская акция памяти жертв теракта в Санкт — Петербурге «Вместе — против террора!» началась с минуты молчания. Потом раздался колокольный звон — 14 ударов, по количеству погибших, и в небо выпустили белых голубей.

Возле ГПНТБ собралось не менее пяти тысяч человек. Это символичное место для митинга, оно связано с городом на Неве и героическими людьми Ленинграда. К стеле Трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941—1943 гг.., выполненной как уменьшенная копия Александрийского столпа, новосибирцы возложили цветы.

Организаторами акции стали студенты. Среди горожан, пришедших выразить солидарность пострадавшим в питерском метро, были первые лица области и города — губернатор НСО Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Подобные акции состоялись и в 20 других крупных российских городах.

Напомним, 3 апреля в вагоне метро Санкт-Петербурга террорист привел в действие взрывное устройство. Погибли 14 человек и более 50-ти получили ранения.

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