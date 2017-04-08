Несколько тысяч новосибирцев пришли на митинг против террора
Сегодня в полдень состоялась акция памяти жертв теракта в северной столице.
Сегодня в полдень состоялась акция памяти жертв теракта в северной столице.
Гражданская акция памяти жертв теракта в Санкт — Петербурге «Вместе — против террора!» началась с минуты молчания. Потом раздался колокольный звон — 14 ударов, по количеству погибших, и в небо выпустили белых голубей.
Возле ГПНТБ собралось не менее пяти тысяч человек. Это символичное место для митинга, оно связано с городом на Неве и героическими людьми Ленинграда. К стеле Трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941—1943 гг.., выполненной как уменьшенная копия Александрийского столпа, новосибирцы возложили цветы.
Организаторами акции стали студенты. Среди горожан, пришедших выразить солидарность пострадавшим в питерском метро, были первые лица области и города — губернатор НСО Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Подобные акции состоялись и в 20 других крупных российских городах.
Напомним, 3 апреля в вагоне метро