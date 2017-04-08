На антитеррористический митинг в Калининграде вышло несколько тысяч человек

Утром в субботу, 8 апреля, в областном центре прошёл траурный митинг «Вместе против террора». Мероприятие началось в 10:00.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на митинг вышло несколько тысяч человек. По оценкам организаторов, в нём приняли участие около семи тысяч жителей региона. В мероприятии участвовали преимущественно студенты учебных заведений Калининградской области.

Перед собравшимися выступили чиновники, председатели региональных военных и ветеранских организаций, а также представители университетов. По окончании акции желающие могли возложить цветы и поставить лампады возле мемориала у колонны на площади Победы, который появился там в понедельник.