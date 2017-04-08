Воронежцы вызвали спецслужбы из-за спортивной сумки во дворе многоэтажки

Воронежцы сообщили в службу спасения о подозрительной сумке во дворе дома № 38 по улице Владимира Невского утром субботы, 8 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. На место выехала следственно-оперативная группа, уточнили в пресс-службе управления МВД по региону.

Как рассказали очевидцы, спортивная сумка лежала у третьего подъезда с вечера субботы, 7 апреля. Приехавшие правоохранители осмотрели сумку: она оказалась пустой. Подозрения горожан о взрывчатке не подтвердились.