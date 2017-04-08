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14:49 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Екатеринбурге открылась выставка велосипедов

Практически все экспонаты передали жители уральской столицы.

Те, кто к активным спортивно-массовым мероприятиям не расположен, могут посмотреть, что держало многих уральцев в хорошей физической форме век назад. Выставка велосипедов открылась в музее истории Екатеринбурга. Практически все экспонаты передали жители уральской столицы.

Первый из трех залов рассказывает о дореволюционном Екатеринбурге: первый велосипед, по официальным данным, появился в столице Урала в 1868 году по заказу сына главного лесничего Верх-Исетского завода. Хотя в других источниках есть упоминания, что самодельный двухколесный велосипед ездил по улицам еще в 40-х годах XIX века. Тут же представлен подлинный клаксон от английского велосипеда начала XX века.

Во втором зале — популярные модели советского периода. В 1946 году на месте современного завода радиоаппаратуры открылось крупное производство велосипедов. Третий зал посвящен главным образом Борису Купровскому — первому на Урале мастеру спорта СССР по велоспорту.

«Такой уникальный человек — ученый, спортсмен — очень долгое время занимал призовые места в предвоенные годы. Пройдя всю войну, он сумел вернуться и в науку, и в большой спорт», — отмечает Светлана Хайрутдинова, заведующая отделом Музея истории Екатеринбурга.

После такого экскурса в историю популярного в мире транспорта посетители музея наверняка задумаются о том, чтобы научиться ездить на велосипеде. Ведь его владельцу не страшны пробки, бездорожье и топливный кризис. А еще он может стать тренажером и убережет от многих трат.

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