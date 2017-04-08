На Кубани временно похолодало

В Краснодарский край ненадолго приходит похолодание, и синоптики в эти выходные обещают дожди и ощутимое понижение температуры. Вместо привычных +22 кубанцев ожидают едва ли до +14, а ночью — около 7−9 выше ноля.

Дожди не обойдут стороной и курорты Черного моря, так что планировать выходные у побережья не советуем. Весеннее тепло и солнечная погода вернутся на Кубань на следующей неделе.