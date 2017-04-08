В Уфе ворошат снег и чистят ливневки

Как сообщили в администрации Октябрьского района города, работа по разбивке слежавшихся сугробов организована не только на красных линиях, но и во дворах. Дворникам иногда помогают местные жители. Также снег разгребают 80 тракторов.

В Кировском районе столицы рабочие вычистили ливневую канализацию на проспекте Салавата Юлаева, улицах Менделеева, Сочинской, З. Валиди, Ленина.