В Уфе ворошат снег и чистят ливневки
УФА, 8 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе службы благоустройства ворошат снег и чистят ливневки, чтобы таяние происходило быстрее и без скопления талых вод.
УФА, 8 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе службы благоустройства ворошат снег и чистят ливневки, чтобы таяние происходило быстрее и без скопления талых вод.
Как сообщили в администрации Октябрьского района города, работа по разбивке слежавшихся сугробов организована не только на красных линиях, но и во дворах. Дворникам иногда помогают местные жители. Также снег разгребают 80 тракторов.
В Кировском районе столицы рабочие вычистили ливневую канализацию на проспекте Салавата Юлаева, улицах Менделеева, Сочинской, З. Валиди, Ленина.