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14:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ворошат снег и чистят ливневки

УФА, 8 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе службы благоустройства ворошат снег и чистят ливневки, чтобы таяние происходило быстрее и без скопления талых вод.

Как сообщили в администрации Октябрьского района города, работа по разбивке слежавшихся сугробов организована не только на красных линиях, но и во дворах. Дворникам иногда помогают местные жители. Также снег разгребают 80 тракторов.

В Кировском районе столицы рабочие вычистили ливневую канализацию на проспекте Салавата Юлаева, улицах Менделеева, Сочинской, З. Валиди, Ленина.

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