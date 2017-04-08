Тысячи волгоградцев присоединились к акции «Нет терроризму!»

В руках пришедших на акцию людей были плакаты с надписями «Нет — террору, да — жизни!», «Пока мы едины, мы непобедимы, «Вместе защитим наше Отечество!». В память о жертвах теракта в метрополитене Санкт-Петербурга волгоградцы выпустили в небо белые шары.

Жители нашего региона, не раз подвергавшегося атакам терриристов, выразили поддержку жителям Санкт-Петербурга и выразили свою гражданскую позицию.

— Характер и волю питерцев, как и характер и стойкость сталинградцев, террористам не сломать. Нас не запугать. Мы знаем, что за нами стоит правда жизни миллионов поколений победителей!, — сказала, выступая на митинге, почетный гражданин города-героя Хельви Латту, пережившая ленинградскую блокаду.

— Во многих городах мира проходят митинги, осуждающие террористическую атаку в Петербурге. Сегодня вся Россия скорбит о жертвах, которые понесла страна. У терроризма нет лица. Мы говорим терроризму нет!, — заявил главный врач центральной городской больницы Камышина, кавалер двух орденов Мужества Владимир Галушкин.

Акция «Нет терроризму!» собрала на верхней террасе Центральной набережной Волгограда самых разных людей — студентов, ветеранов, общественников, руководителей города и области, депутатов, трудовые коллективы, рядовых горожан.

Отметим, что накануне, при поддержке РИАЦ активисты студенческого сообщества и другие неравнодушные волгоградцы записали видеоролик с призывом к согражданам принять участие в акции и рассказали, почему это так важно для всех нас.