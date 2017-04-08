Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Захарова назвала причину удара США по Сирии
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Знаменитый русский писатель умер от рака в 41 год - СМИ
РФ может применить «Кораблекрушение» против США
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
14:28 (мск), источник: РИАЦ

Тысячи волгоградцев присоединились к акции «Нет терроризму!»

В патриотической акции «Нет терроризму!», которая сегодня утром прошла на Центральной набережной Волгограда приняли участие более пяти тысяч горожан и гостей города.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Жители нашего региона, не раз подвергавшегося атакам терриристов, выразили поддержку жителям Санкт-Петербурга и выразили свою гражданскую позицию.

В руках пришедших на акцию людей были плакаты с надписями «Нет — террору, да — жизни!», «Пока мы едины, мы непобедимы, «Вместе защитим наше Отечество!». В память о жертвах теракта в метрополитене Санкт-Петербурга волгоградцы выпустили в небо белые шары.

— Характер и волю питерцев, как и характер и стойкость сталинградцев, террористам не сломать. Нас не запугать. Мы знаем, что за нами стоит правда жизни миллионов поколений победителей!, — сказала, выступая на митинге, почетный гражданин города-героя Хельви Латту, пережившая ленинградскую блокаду.

— Во многих городах мира проходят митинги, осуждающие террористическую атаку в Петербурге. Сегодня вся Россия скорбит о жертвах, которые понесла страна. У терроризма нет лица. Мы говорим терроризму нет!, — заявил главный врач центральной городской больницы Камышина, кавалер двух орденов Мужества Владимир Галушкин.

Акция «Нет терроризму!» собрала на верхней террасе Центральной набережной Волгограда самых разных людей — студентов, ветеранов, общественников, руководителей города и области, депутатов, трудовые коллективы, рядовых горожан.

Отметим, что накануне, при поддержке РИАЦ активисты студенческого сообщества и другие неравнодушные волгоградцы записали видеоролик с призывом к согражданам принять участие в акции и рассказали, почему это так важно для всех нас.

События в Санкт-Петербурге не оставили равнодушными сотни тысяч людей как в России, так и за рубежом. Акции против терроризма и в поддержку пострадавших в северной столице продолжаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Волгоградцы дождались строительства тротуаров на ул. Домостроителей
Скончался космонавт Георгий Гречко
В наехавшем на толпу в Стокгольме грузовике найдена взрывчатка
Рогозин прокомментировал идею США о трибунале по Сирии
Подозреваемый в организации взрыва в Ростове-на-Дону арестован
Националисты сорвали «Тотальный диктант» в Киеве
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после убийства полицейских
Семь клубов исключены из членов Российского футбольного союза
Спорт
«Зенит» сыграет последний матч на «Петровском» против «Анжи» Уже 22 апреля питерцы будут принимать «Урал» на арене «Санкт-Петербург», которая расположена на Крестовском острове
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь