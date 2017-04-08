Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
В моду вошла седина, но необычная (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США – СМИ
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13:31 (мск), источник: РБК

Дочь космонавта Гречко назвала причину смерти отца

Космонавт Георгий Гречко скончался от сердечной недостаточности, рассказала РБК его дочь Ольга.

Источник: РИА "Новости"

По словам родственницы космонавта, Гречко «ушел из жизни сегодня в 6:40 мск в 81 больнице». «Последние минуты с ним была его жена Екатерина, причина смерти сердечная недостаточность», — добавила собеседница РБК, отметив, что в семье Гречко «очень любят и помнят».

Он был очень светлым человеком
Дочь Ольга

О смерти Георгия Гречко стало известно ранее 8 апреля. Ему было 85 лет.

Днем ранее источник ТАСС сообщал о госпитализации космонавта, однако позже эту информацию РБК опровергла его дочь Ольга. «Нет, он сейчас дома и отдыхает», — говорила она, поясняя, что в больнице, по ее данным, «просто была консультация».

Гречко родился в 1931 году в Ленинграде.

За свою карьеру он трижды летал на орбиту, где в целом провел более 134 суток, и один раз выходил в открытый космос

В советское время космонавт был удостоен трех орденов Ленина, а также был награжден медалями «За заслуги в освоении космоса», «За трудовое отличие», «За доблестный труд» и другими.

«Маски сброшены»: как в России отреагировали на авиаудар в Сирии
Скончался космонавт Георгий Гречко
В наехавшем на толпу в Стокгольме грузовике найдена взрывчатка
Рогозин прокомментировал идею США о трибунале по Сирии
Подозреваемый в организации взрыва в Ростове-на-Дону арестован
Националисты сорвали «Тотальный диктант» в Киеве
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после убийства полицейских
Семь клубов исключены из членов Российского футбольного союза
Спорт
«Зенит» сыграет последний матч на «Петровском» против «Анжи» Уже 22 апреля питерцы будут принимать «Урал» на арене «Санкт-Петербург», которая расположена на Крестовском острове
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь