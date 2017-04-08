Дочь космонавта Гречко назвала причину смерти отца
Космонавт Георгий Гречко скончался от сердечной недостаточности, рассказала РБК его дочь Ольга.
Космонавт Георгий Гречко скончался от сердечной недостаточности, рассказала РБК его дочь Ольга.
По словам родственницы космонавта, Гречко «ушел из жизни сегодня в 6:40 мск в 81 больнице». «Последние минуты с ним была его жена Екатерина, причина смерти сердечная недостаточность», — добавила собеседница РБК, отметив, что в семье Гречко «очень любят и помнят».
Он был очень светлым человеком
О смерти Георгия Гречко стало известно ранее 8 апреля. Ему было 85 лет.
Днем ранее источник ТАСС сообщал о госпитализации космонавта, однако позже эту информацию РБК опровергла его дочь Ольга. «Нет, он сейчас дома и отдыхает», — говорила она, поясняя, что в больнице, по ее данным, «просто была консультация».
Гречко родился в 1931 году в Ленинграде.
В советское время космонавт был удостоен трех орденов Ленина, а также был награжден медалями «За заслуги в освоении космоса», «За трудовое отличие», «За доблестный труд» и другими.