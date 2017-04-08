Дочь космонавта Гречко назвала причину смерти отца

По словам родственницы космонавта, Гречко «ушел из жизни сегодня в 6:40 мск в 81 больнице». «Последние минуты с ним была его жена Екатерина, причина смерти сердечная недостаточность», — добавила собеседница РБК, отметив, что в семье Гречко «очень любят и помнят».

Он был очень светлым человеком

О смерти Георгия Гречко стало известно ранее 8 апреля. Ему было 85 лет.

Днем ранее источник ТАСС сообщал о госпитализации космонавта, однако позже эту информацию РБК опровергла его дочь Ольга. «Нет, он сейчас дома и отдыхает», — говорила она, поясняя, что в больнице, по ее данным, «просто была консультация».

Гречко родился в 1931 году в Ленинграде.