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14:15 (мск), источник: Volga News

Участница акции против террора: «Я не могу оставаться в стороне, потому что очень люблю Россию»

В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева прошла общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества!», которая собрала более 50 тыс. человек.

Корреспонденты Волга Ньюс общались с участниками акции, узнавая их мнение о событии.

Как рассказала ответственный секретарь совета ветеранов Железнодорожного района Ирина Понизова, к тому, чтобы прийти вместе с другими жителями города и области на площадь, ее подтолкнули мировые события.

«Я всегда смотрю новости, и в мире сейчас очень напряженная обстановка. Я не могу оставаться в стороне, потому что я очень люблю Россию. Ужасно переживаю из-за всех терактов и в Санкт-Петербурге, и в других странах мира, не только в России. И то, что сегодня десятки тысяч жителей нашего города и области собрались на площади, должно показать, что Самара против терроризма и экстремизма», — считает она.

Молодежь также высказывает свою активную гражданскую позицию. Так, студентка Самарского колледжа сервиса и производственного оборудования Диана Сутесова поделилась с корреспондентом ВН своими опасениями и надеждами.

«Мы опасались сегодня прийти на площадь, боялись провокаций и террористических актов. Но все же мы поддерживаем нашу страну в борьбе против терроризма, поэтому перебороли страх и пришли сюда с подругами. И то, что здесь собрались еще тысячи и тысячи людей, показывает, что народ поддерживает власть. Но и власть должна прислушиваться к народу. Если мы будем жить год от года лучше и лучше, если будут увеличиваться пенсии и стипендии, то это выбьет почву из-под ног экстремистов», — уверена девушка.

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