Участница акции против террора: «Я не могу оставаться в стороне, потому что очень люблю Россию»

Как рассказала ответственный секретарь совета ветеранов Железнодорожного района Ирина Понизова, к тому, чтобы прийти вместе с другими жителями города и области на площадь, ее подтолкнули мировые события.

«Я всегда смотрю новости, и в мире сейчас очень напряженная обстановка. Я не могу оставаться в стороне, потому что я очень люблю Россию. Ужасно переживаю из-за всех терактов и в Санкт-Петербурге, и в других странах мира, не только в России. И то, что сегодня десятки тысяч жителей нашего города и области собрались на площади, должно показать, что Самара против терроризма и экстремизма», — считает она.

Молодежь также высказывает свою активную гражданскую позицию. Так, студентка Самарского колледжа сервиса и производственного оборудования Диана Сутесова поделилась с корреспондентом ВН своими опасениями и надеждами.