Омский вице-губернатор Компанейщиков прочитал текст «Тотального диктанта» в аудитории, где учился сам
Популярная акция по проверке русской грамотности «Тотальный диктант» началась в 14:00 по омскому времени.
Популярная акция по проверке русской грамотности «Тотальный диктант» началась в 14:00 по омскому времени.
Сегодня, 8 апреля, в 14:00 на 111 площадках в Омской области провели акцию «Тотальный диктант».
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На сайте «Тотального диктанта» указано, что Компанейщиков — выпускник физического факультета ОмГУ. Таким образом, он сам в бытность студентом не раз слушал лекции в самой популярной аудитории естественнонаучного корпуса.
Отметим, что в 2015 году Компанейщиков писал «Тотальный диктант» в качестве участника и даже победил в номинации «Самый грамотный чиновник». Чтецом он намеревался стать в 2016 году, но по