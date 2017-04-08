Омский вице-губернатор Компанейщиков прочитал текст «Тотального диктанта» в аудитории, где учился сам

Сегодня, 8 апреля, в 14:00 на 111 площадках в Омской области провели акцию «Тотальный диктант».

Главным VIP-чтецом в нашем регионе был заместитель губернатора Владимир Компанейщиков. Он продиктовал омичам текст Леонида Юзефовича в актовом зале первого корпуса ОмГУ.

На сайте «Тотального диктанта» указано, что Компанейщиков — выпускник физического факультета ОмГУ. Таким образом, он сам в бытность студентом не раз слушал лекции в самой популярной аудитории естественнонаучного корпуса.