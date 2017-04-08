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15:27 (мск), источник: Om1.ru

Омский вице-губернатор Компанейщиков прочитал текст «Тотального диктанта» в аудитории, где учился сам

Популярная акция по проверке русской грамотности «Тотальный диктант» началась в 14:00 по омскому времени.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 8 апреля, в 14:00 на 111 площадках в Омской области провели акцию «Тотальный диктант».

Главным VIP-чтецом в нашем регионе был заместитель губернатора Владимир Компанейщиков. Он продиктовал омичам текст Леонида Юзефовича в актовом зале первого корпуса ОмГУ.

На сайте «Тотального диктанта» указано, что Компанейщиков — выпускник физического факультета ОмГУ. Таким образом, он сам в бытность студентом не раз слушал лекции в самой популярной аудитории естественнонаучного корпуса.

Отметим, что в 2015 году Компанейщиков писал «Тотальный диктант» в качестве участника и даже победил в номинации «Самый грамотный чиновник». Чтецом он намеревался стать в 2016 году, но по каким-то обстоятельствам не смог.

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