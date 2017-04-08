Акция #ПИТЕРМЫСТОБОЙ в Симферополе

Во время митинга собравшиеся возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. С инициативой проведения акции выступили общественные организации Республики Крым и Симферополя.

Организаторы заявляют о том, что главный замысел акции — продемонстрировать врагам солидарность российского общества в борьбе с террором и неспособность бандитов расшатать его террористическими атаками, — отметили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Траурные митинги под общим девизом «Питер, мы с тобой» сегодня проходят во всех российских городах.