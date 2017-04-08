Акция #ПИТЕРМЫСТОБОЙ в Симферополе
Акция #ПИТЕРМЫСТОБОЙ в Симферополе, как и по всей стране, прошла в субботу утром. Симферополь присоединился к всероссийской акции солидарности с жертвами террористической атаки в
Акция #ПИТЕРМЫСТОБОЙ в Симферополе, как и по всей стране, прошла в субботу утром. Симферополь присоединился к всероссийской акции солидарности с жертвами террористической атаки в
Во время митинга собравшиеся возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. С инициативой проведения акции выступили общественные организации Республики Крым и Симферополя.
Организаторы заявляют о том, что главный замысел акции — продемонстрировать врагам солидарность российского общества в борьбе с террором и неспособность бандитов расшатать его террористическими атаками, — отметили в
Траурные митинги под общим девизом «Питер, мы с тобой» сегодня проходят во всех российских городах.