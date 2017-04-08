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14:08 (мск), источник: Крым Press

Акция #ПИТЕРМЫСТОБОЙ в Симферополе

Акция #ПИТЕРМЫСТОБОЙ в Симферополе, как и по всей стране, прошла в субботу утром. ​Симферополь присоединился к всероссийской акции солидарности с жертвами террористической атаки в Санкт-Петербурге.

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Во время митинга собравшиеся возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. С инициативой проведения акции выступили общественные организации Республики Крым и Симферополя.

Организаторы заявляют о том, что главный замысел акции — продемонстрировать врагам солидарность российского общества в борьбе с террором и неспособность бандитов расшатать его террористическими атаками, — отметили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Траурные митинги под общим девизом «Питер, мы с тобой» сегодня проходят во всех российских городах.

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