Новую породу белых лошадей с голубыми глазами выводят в Талдыкоргане

До сих пор масть лошадей с белым окрасом шерсти, золотистой гривой и голубыми глазами называли альбиносовой или изабелловой. Такие лошади встречаются редко. Но коневод Александр Софин собрал таких животных, чтобы ввести в науку новшество.

В Талдыкоргане после 17 лет экспериментов появилась новая порода лошадей. Животные отличаются белой мастью и голубыми глазами, сообщает МИА «Казинформ».

Первый жеребёнок необычной масти появился в табуне Софина 17 лет назад. После четырёх лет скрещивания лошадей похожей масти Александр добился, что в его табуне жеребята стали рождаться белыми, да ещё и с голубыми глазами. Сейчас таким рождается каждый третий жеребёнок, а всего белых лошадей с голубыми глазами в табуне 50 голов.

Работой коневода заинтересовались и учёные. Специалисты Казахского национального аграрного университета провели исследования и сообщили, что в будущем можно будет зарегистрировать этих лошадей в качестве внутрипородного типа или даже новой породы. Профессор Болатхан Махатулы считает, что нужно вести селекцию для устойчивой передачи лошадьми Софина своих признаков потомству. Только тогда можно будет сказать, что труд фермера и учёных не пропадёт даром.

Для выведения полноценной новой породы нужно провести ещё много работы, требуются время и деньги. По подсчётам специалистов аграрного университета, нужно около 250 млн тенге. Если средства будут найдены, новую породу белых лошадей можно будет представить в 2020 году.

Породу «Жетысу асылы» можно будет представить уже в 2020 году.

Лошади Софина отличаются не только мастью, но и бесстрашием, выносливостью и резвостью, к тому же они быстро приучаются к езде, отмечают табунщики. Эти лошади — постоянные участники на праздничных мероприятиях, проходящих в Талдыкоргане.

У казахов всегда особо ценились лошади белой масти. Их дарили ханам и биям. Голубоглазые лошади, если порода будет зарегистрирована, могут стать новым казахстанским брендом, считает Софин.