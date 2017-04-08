В Киеве активисты сорвали написание диктанта по русскому языку

Активисты партии «Национальный корпус» заблокировали вход в Российский центр науки и культуры (Россотрудничество) в Киеве и таким образом сорвали запланированное написание диктанта по русскому языку.

Об этом говорится в заявлении «Национального корпуса» в Facebook.

«Национальный корпус заблокировал российское представительство в Киеве и сорвал диктант — акт солидарности с так называемыми “ЛДНР”. В Украине под диктовку РФ не будут писать», — отметили в партии.

В «Национальном корпусе» сообщили, что «Россотрудничество» инициировало съезд, на котором утром 8 апреля «русские общины должны были писать «тотальный диктант», но к самому написанию были привлечены представители «республик ЛДНР».

«Активисты Национального корпуса Киев пришли под здание на улице Борисоглебской, где их уже ждали правоохранители, чтобы сорвать это мероприятие, что и получилось успешно», — отметили в партии.

Как сообщал, 13 марта в Киеве активисты «Национального корпуса» выступили с требованием аннулировать лицензию «Сбербанка России» и замуровали вход в его отделение на ул. Владимирской. Подобные акции состоялись и в других городах Украины.