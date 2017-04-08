Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Сантехников обяжут работать по ночам
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
Знаменитый русский писатель умер от рака в 41 год - СМИ
РФ может применить «Кораблекрушение» против США
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
14:01 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы написали «Тотальный диктант»

Текст писали в нескольких университетах, в библиотеках и городских школах.

Сегодня красноярцы, как и жители других регионов России, приняли участие в международной акции «Тотальный диктант».

В краевом центре тотальную проверку грамотности организовали на 34 площадках (в два раза больше, чем в прошлом году), в том числе в Черемушках, в Покровском и на Пашенном. Текст писали в университетах, библиотеках и школах.

Помимо этих площадок, организаторы диктанта предложили несколько необычных — например, на Красноярской ГЭС или в ТРЦ, где работала площадка для родителей, которые раньше не ходили на диктант, так как им не с кем было оставить детей.

Впервые к акции присоединилась Красноярская краевая специальная библиотека — центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Слабовидящие красноярцы написали диктант при помощи шрифта Брайля — текст будет переведён специалистом и проверен филологами.

Организаторы ожидали, что в Красноярске к международной акции присоединятся порядка 2 тысяч человек.

Автором текста «Тотального диктанта» 2017 года стал известный писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста — это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Красноярцам выпал отрывок, посвященный Перми и реке Каме.

Предполагается, что проверка диктантов красноярцев по традиции займет несколько дней. Также пройдет обсуждение написанного диктанта и работа над ошибками.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Молодой водитель превратил «Тойоту» в груду металла и погубил юных пассажирок
Скончался космонавт Георгий Гречко
В наехавшем на толпу в Стокгольме грузовике найдена взрывчатка
Рогозин прокомментировал идею США о трибунале по Сирии
Подозреваемый в организации взрыва в Ростове-на-Дону арестован
Националисты сорвали «Тотальный диктант» в Киеве
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после убийства полицейских
Семь клубов исключены из членов Российского футбольного союза
Спорт
«Зенит» сыграет последний матч на «Петровском» против «Анжи» Уже 22 апреля питерцы будут принимать «Урал» на арене «Санкт-Петербург», которая расположена на Крестовском острове
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь