Участниками первого массового субботника в Татарстане стали почти 20 тысяч человек
На совещании в Доме Правительства РТ обсудили первые итоги
На совещании в Доме Правительства РТ обсудили первые итоги
(Казань, 8 апреля, «Татар-информ»). 1 апреля в Татарстане стартовал традиционный
Акции по очистке территорий от мусора прошли также и во всех муниципальных районах республики. Всего в первом массовом субботнике приняло участие порядка 20 тыс. татарстанцев. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает
По словам Фарида Абдулганиева, за первую неделю двухмесячника было выявлено 459 нарушений природоохранного законодательства, составлено 288 протоколов, к ответственности привлечено 21 предприятие и организация, 63 должностных лица. Кроме того, за прошедшую неделю было выявлено 210 незаконных свалок, 92 из них ликвидированы. В Казани с 1 по 8 апреля было выявлено 24 нарушения, к ответственности привлечены 2 юридических, 2 должностных и 2 физических лица. Несанкционированная свалка была зафиксирована у жилого дома по ул. Авангардная, 91, жильцы которого выбрасывали пакеты с мусором прямо из окон своих квартир в близлежащий овраг.
Фарид Абдулганиев сообщил, что в рамках проведения двухмесячника совершаются авиаоблеты районов. Так, проинспектированы Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестерчинский,
Министр экологии и природных ресурсов РТ также рассказал об общественной экологической приемной. В первый же день ее работы на горячую линию поступило 118 обращений от граждан.
Фарид Абдулганиев также рассказал об учреждении конкурса «Лучшее муниципальное образование». Победители будут определяться по количеству выявленных и устраненных нарушений, свалок, объему вывезенных отходов на полигоны в зависимости от площади муниципального района, а также по числу мероприятий, проведенных в рамках двухмесячника, и количеству собранной макулатуры и полиэтиленовой тары.
Рустам Минниханов, в свою очередь, отметил, что главное не победа в конкурсе, а очистка территории своего района, населенного пункта от мусора и свалок. По мнению Президента РТ, важно закрепить территории за предприятиями и организациями, «чтобы не было такого — субботник прошел, а дальше за этими территориями никто не смотрит».
Рустам Минниханов поручил продолжать облеты муниципальных районов для выявления мест несанкционированного размещения отходов. Он призвал в тех случаях, где у надзорных служб не хватает полномочий, привлекать правоохранительные органы, прокуратуру.