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16:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

Участниками первого массового субботника в Татарстане стали почти 20 тысяч человек

На совещании в Доме Правительства РТ обсудили первые итоги санитарно-экологического двухмесячника, стартовавшего 1 апреля.

(Казань, 8 апреля, «Татар-информ»). 1 апреля в Татарстане стартовал традиционный санитарно-экологический двухмесячник. Первым мероприятием в Казани в рамках двухмесячника стала очистка от мусора береговой зоны озера Нижний Кабан.

Акции по очистке территорий от мусора прошли также и во всех муниципальных районах республики. Всего в первом массовом субботнике приняло участие порядка 20 тыс. татарстанцев. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Фарида Абдулганиева, за первую неделю двухмесячника было выявлено 459 нарушений природоохранного законодательства, составлено 288 протоколов, к ответственности привлечено 21 предприятие и организация, 63 должностных лица. Кроме того, за прошедшую неделю было выявлено 210 незаконных свалок, 92 из них ликвидированы. В Казани с 1 по 8 апреля было выявлено 24 нарушения, к ответственности привлечены 2 юридических, 2 должностных и 2 физических лица. Несанкционированная свалка была зафиксирована у жилого дома по ул. Авангардная, 91, жильцы которого выбрасывали пакеты с мусором прямо из окон своих квартир в близлежащий овраг.

Фарид Абдулганиев сообщил, что в рамках проведения двухмесячника совершаются авиаоблеты районов. Так, проинспектированы Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестерчинский, Рыбно-Слободский районы. Выявлено 38 нарушений природоохранного законодательства.

Министр экологии и природных ресурсов РТ также рассказал об общественной экологической приемной. В первый же день ее работы на горячую линию поступило 118 обращений от граждан.

Фарид Абдулганиев также рассказал об учреждении конкурса «Лучшее муниципальное образование». Победители будут определяться по количеству выявленных и устраненных нарушений, свалок, объему вывезенных отходов на полигоны в зависимости от площади муниципального района, а также по числу мероприятий, проведенных в рамках двухмесячника, и количеству собранной макулатуры и полиэтиленовой тары.

Рустам Минниханов, в свою очередь, отметил, что главное не победа в конкурсе, а очистка территории своего района, населенного пункта от мусора и свалок. По мнению Президента РТ, важно закрепить территории за предприятиями и организациями, «чтобы не было такого — субботник прошел, а дальше за этими территориями никто не смотрит».

Рустам Минниханов поручил продолжать облеты муниципальных районов для выявления мест несанкционированного размещения отходов. Он призвал в тех случаях, где у надзорных служб не хватает полномочий, привлекать правоохранительные органы, прокуратуру.

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