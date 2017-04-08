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16:01 (мск), источник: Вести Сочи

Тотальный диктант в Сочи прочитал актер и режиссер Вениамин Смехов

Сегодня, 8 апреля, Сочи одновременно со всей страной писал тотальный диктант. На курорте были определены две площадки, где можно было проверить свою грамотность.

Это зал ожидания повышенной комфортности на железнодорожном вокзале и Всероссийский образовательный центр «Сириус».

В «Сириусе» свои знания по русскому языку проверили школьники, принимающие участие в апрельской образовательной смене, педагоги, а также сотрудники Центра. Текст диктанта прочел актёр театра и кино, режиссёр телеспектаклей и документального кино, сценарист, литератор, лауреат Царскосельской художественной премии Вениамин Смехов.

К образовательной акции, которая зародилась в Новосибирске, в этом году присоединились более 800 городов мира. Текст, который предложили написать участникам, состоял из нескольких коротких эссе российского писателя, сценариста, историка, автора детективных и исторических романов Леонида Юзефовича.

В 2017 году помимо традиционных площадок для диктанта, а это вузы, школы, библиотеки, его писали пассажиры авиакомпании S7 и трех поездов. Помимо сочинского вокзала, диктовка текста осуществлялась еще на пяти крупных вокзалах страны, в крымском троллейбусе «Симферополь — Алушта», в Кунгурской ледяной пещере и на трех станциях в Антарктиде.

Проверят тексты специальные комиссии. Результаты Тотального диктанта будут объявлены после 12 апреля на официальном сайте.

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