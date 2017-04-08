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15:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Террорист и коррупционер — одинаково враги!». В Перми прошла акция против террора

Сегодня в Перми прошла гражданская акция против террора. Возле монумента монумента «Героям фронта и тыла» собралось более пяти тысяч человек. Подробности — в материале «ФедералПресс».

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Инициаторами проведения гражданской акции выступили общественные организации — Пермский городской совет ветеранов, краевая организация «Российский союз ветеранов Афганистана» и ПРОО МООО «Российские студенческие отряды».

На митинге побывали ГФИ по Пермскому краю Игорь Цветков, глава администрации губернатора Прикамья Рустем Юсупов, глава Перми Дмитрий Самойлов. Мероприятие объединило, по предварительным оценкам, более 5 тысяч пермяков. Акция началась с минуты молчания.

Слова соболезнования от ветеранов и пенсионеров высказала председатель городского совета ветеранов Валентина Савкина: «Большое вам спасибо за ваше неравнодушие, за то, что вы откликнулись на наш призыв. События в Петербурге болью отозвались в сердцах миллионов наших соотечественников. И мы, пермяки, скорбим вместе с петербуржцами по погибшим людям. Вечная им память, невинно погибшим по вине террористов. И мы должны сплотиться, чтобы одолеть эту угрозу!».

Пермскую краевую организацию «Российский союз ветеранов Афганистана» представил первый зампред Ирик Шигабутдинов. От студенческого сообщества к пермякам обратилась председатель регионального отделения «Российские студенческие отряды» Ирина Зубарева. К монументу участники акции возложили цветы в память о жертвах террористического акта.

«Митинг прошел трогательно, пермяки достойно выразили свои чувства и продемонстрировали сплоченность. Было много молодежи, ветераны приходили с детьми и внуками, нас поддержали студотряды, их тоже было очень много», — поделилась впечатлениями госпожа Савкина.

Также в акции приняли участие представители различных партий, но в их адрес прозвучала критика со стороны пресс-секретаря губернатора Прикамья. «Мне кажется, что флаги политических партий на митинге против терроризма — дешевый пиар», — написала Дарья Левченко на своей странице в Facebook.

«Мы пришли на митинг с флагами, потому что ЛДПР борется против террористов, ненавидит их и не боится это им показать. Только трусы прячут на войне свои флаги. Это я вам как солдат говорю», — прокомментировал депутат прикамского заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко.

«Мы, коммунисты, разделяем горе людей, потерявших из-за теракта родных и близких. Мы понимаем характер беды, который обрушился на нашу родину, понимаем, что с терроризмом надо бороться везде и всеми силами. Но мы не считаем, что митинг против терроризма — это акция, организованная властями. Нет, это общенародная акция, в которой мы приняли участие и выразили свою партийную солидарность», — прокомментировал депутат пермской гордумы от КПРФ Геннадий Сторожев.

Отдельные лозунги на плакатах перекликались с недавним митингом против коррупции, который проходил на этой же самой площадке. «Террорист и коррупционер — одинаково враги!» — было написано на одном плакате.

«В деле борьбы с терроризмом важны не только вооруженные силы, спецслужбы и правоохранительные органы. Важно участие общественных и политических сил. Надо искать точки соприкосновения, а не провоцировать конфликты. И это касается абсолютно всех», — считает политтехнолог Дмитрий Логинов.

В краевом главке МВД подтвердили, что митинг посетили более 5 тысяч человек. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

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