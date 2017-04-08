В Башкирии потеплеет до +15 градусов
Прогноз погоды на 9 апреля порадует жителей республики.
Прогноз погоды на 9 апреля порадует жителей республики.
9 апреля в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится, днем в
Температура воздуха ночью составит -2, +3 градусов, на севере Башкирии похолодает до -7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +5,+10, в горных районах синоптики обещают потепление до +15 градусов.
МЧС республики предупреждает автолюбителей: ночью и утром в низинах и над реками — дымка 1−2 км, местами возможна сильная гололедица.