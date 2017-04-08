В Башкирии потеплеет до +15 градусов

9 апреля в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится, днем в северо-западных районах республики возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с, днем порывистый до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит -2, +3 градусов, на севере Башкирии похолодает до -7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +5,+10, в горных районах синоптики обещают потепление до +15 градусов.

МЧС республики предупреждает автолюбителей: ночью и утром в низинах и над реками — дымка 1−2 км, местами возможна сильная гололедица.