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15:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии потеплеет до +15 градусов

Прогноз погоды на 9 апреля порадует жителей республики.

Источник: РИА "Новости"

9 апреля в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится, днем в северо-западных районах республики возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с, днем порывистый до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит -2, +3 градусов, на севере Башкирии похолодает до -7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +5,+10, в горных районах синоптики обещают потепление до +15 градусов.

МЧС республики предупреждает автолюбителей: ночью и утром в низинах и над реками — дымка 1−2 км, местами возможна сильная гололедица.

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