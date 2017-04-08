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15:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Яз килэ: Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях «весеннее видео»

Короткий ролик с девушкой в длинном платье с цветочным принтом называется «Весна идет».

(Казань, 8 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своих страничках в соцсетях ролик в честь наступления весны. Короткое видео с игривой музыкой называется «Весна идет».

В кадре молодая девушка в длинном платье с цветочным принтом идет по еще заснеженной аллее. На руках у нее кошка, которую она гладит.

«Яз килэ!» — написал Рустам Минниханов в комментарии к видео.

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