Яз килэ: Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях «весеннее видео»

(Казань, 8 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своих страничках в соцсетях ролик в честь наступления весны. Короткое видео с игривой музыкой называется «Весна идет».

В кадре молодая девушка в длинном платье с цветочным принтом идет по еще заснеженной аллее. На руках у нее кошка, которую она гладит.

«Яз килэ!» — написал Рустам Минниханов в комментарии к видео.