МВД Татарстана предлагает пройти дактилоскопическую регистрацию

(Казань, 8 апреля, «Татар-информ»). Ежегодно на территории Татарстана объявляется в розыск около 400 без вести пропавших граждан, из которых устанавливается около 70 процентов, информирует пресс-служба МВД по РТ.

Ежегодно разыскивается более 500 лиц, утративших связь с родственниками или покинувших дома-интернаты для престарелых, спецшколы, психиатрические лечебницы. Некоторые из них страдают потерей памяти.

Самым доступным на сегодня гарантированным методом идентификации личности является дактилоскопия. Добровольная дактилоскопическая регистрация граждан ни в коей мере не ущемляет права и законные интересы граждан, либо права недееспособных лиц, находящихся на их иждивении, а наоборот, призвана защитить эти права, поскольку является в настоящее время практически единственным средством безошибочного установления личности человека.

В МВД по РТ имеется дактилоскопическая информация только на тех лиц, которые когда-либо преступили закон, а также на сотрудников различных ведомств, которые в силу своей профессиональной деятельности подвергаются повышенным рискам.

Дактилоскопическая регистрация граждан бесплатна. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация проводится в органах внутренних дел по месту жительства, по письменному заявлению или заявлению поданному в электронном виде через Единый портал госуслуг.

Пациенты домов-интернатов для престарелых, психиатрических лечебниц, а также ученики спецшкол дактилоскопируются по письменному заявлению родителей, опекунов, попечителей или законных представителей.

Проведение дактилоскопирования проводится, в том числе и в электронном виде. Вместе с тем, полученные сведения являются конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ.

Как пройти экспертизу, можно узнать в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru); — на сайте МВД по РТ, по телефону (8−843) 221−20−02 на «горячей линии» по оказанию госуслуг в электроном виде МВД по РТ.