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15:50 (мск), источник: Калининград.Ru

«Траур на генетическом уровне»: как прошёл митинг против терроризма на площади Победы

«Смотри, как здесь всё перекрыто! Идёшь на “День селёдки” — там тоже всё перекрыто. Вот как и создаются опасные массовые скопления», — перешучивались утром в субботу, 8 апреля, у «зебры» на площади Победы две студентки.

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Через десять минут здесь начинался траурный митинг «Вместе против террора». Контроль у рамок на входе и вправду был строже обычного, а количество стриженных «ёжиком» людей в кожаных куртках по периметру площади — внушительнее.

Молодёжь из областных университетов и колледжей составляла основу тех, кто собрался почтить память 13 жертв теракта в санкт-петербургском метро. Студенты вместе с муниципальными служащими оказались в центре Калининграда по большей части «добровольно-принудительно». Старосты и руководители отделов составляли списки и делали групповые фотографии для последующих отчётов начальству. Возможно, лишь пенсионеры пришли на площадь Победы исключительно по собственному желанию.

По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около семи тысяч жителей. По своему настрою мероприятие было похоже на самый первый митинг в честь присоединения Крыма. Как бы для массовости ни сгоняли людей на площадь Победы, место живым эмоциям на подобных мероприятиях находится всегда.

Ведущая — журналистка Татьяна Пономаренко — искренне говорила про чувство скорби, характерное для россиян «на генетическом уровне», и отмечала, «что у нас в стране чужой беды не бывает».

Другие выступавшие — уже в более бравурном тоне — напоминали собравшимся, что «наши спецслужбы работают эффективно, но каждый должен им помогать» — а также не раз сравнивали объединившихся вокруг трагедии питерцев с блокадниками Ленинграда.

Весь митинг на площади Победы уложился в сорок минут. Вместе с жителями из десятков других городов России, вышедших на площади под лозунгом «Вместе против террора», калининградцы «обновили» мемориал у триумфальной колонны. На граните возле неё появились свежие гвоздики и зажжённые лампады.

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