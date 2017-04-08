Дети, от которых отказались опекуны, вернутся в Калининград

Об этом сообщает правительство региона. Ранее предполагалось, что трое несовершеннолетних, возможно, отправятся в Петрозаводск.

Первое время ребята будут жить в «Нашем доме» — Центре помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей. Он расположен в курортном городе Зеленоградске в пяти минутах ходьбы от Балтийского моря. Затем их устроят в новую семью — сейчас региональные органы опеки подыскивают надежных приемных родителей.

Напомним, супруги из Калининградской области, у которых было двое родных детей, в 2013 году приняли на воспитание четверых калининградских сирот. В 2015 году они стали опекать еще троих ребят из Петрозаводска. В ноябре 2015 года семья переехала в Москву. А в начале апреля стало известно, что супруги вернули всех приемных детей в возрасте от трех до двенадцати лет в детдом, не сумев добиться повышения «опекунских» выплат.

Сейчас региональные органы прокуратуры и следствия проводят по этому факту проверку. Следователям, в частности, предстоит выяснить, насколько правомерны были действия сотрудников министерства социальной политики Калининградской области, передававших сирот под опеку.