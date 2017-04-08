Жители Екатеринбурга впервые написали «Тотальный диктант» на железнодорожном вокзале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга впервые написали «Тотальный диктант» на необычной площадке — в здании железнодорожного вокзала города (в зале ожидания повышенной комфортности). Образовательная акция набирает популярность на Урале, ее участниками стали около 2,5 тыс. человек, сообщили ТАСС региональные координаторы проекта.

«Железнодорожный вокзал впервые становится площадкой для написания “Тотального диктанта” в Екатеринбурге. Таким образом организаторы решили вовлечь в акцию людей, которым некогда, которые в это время оказались в дороге. Сегодня на необычную площадку к нам пришли 34 человека самых разных возрастов», — сказала ТАСС чтец площадки, преподаватель русского языка Елена Кузнецова.

По словам участницы акции, культуролога Кристины Каверзиной, вокзал она выбрала, «чтобы было что интересное рассказать друзьям». «Мне понравилось, необычное место. Больше всего переживаю за пунктуацию, много спорных моментов в тексте, буду рада, если написала на “четверку”. Сегодня Интернет очень портит: может исправить, подсказать, а мне хотелось проверить свои школьные знания», — поделилась она.

Трудности с пунктуацией возникли и у инструктора по вождению Сергея Комарова. «О вокзале узнал из Интернета, решил прийти, интересно было проверить, какие знания остались со школы. По русскому у меня была “четверка”, сейчас не уверен, что и на “тройку” написал. Сложных слов в тексте не встретил, больше проблем с запятыми, со знаками препинания», — признался он.

По словам регионального координатора проекта Ксении Семенюк, на Урале акция сохраняет свою популярность. «Тотальный диктант» сегодня в Екатеринбурге написали около 2,5 тыс. горожан, работали 23 площадки. Чтобы попасть на большинство из них, надо было заранее записаться. Так вот в этом году регистрация закрылась за три дня, все места были заняты, — отметила она.

Открытые площадки были организованы в крупных вузах города. Чтобы к акции смогли присоединиться люди с ограниченными возможностями здоровья, в Уральском государственном педагогическом университете для них создали специальные условия. «Наш университет подготовил тысячу мест для желающих принять участие в образовательной акции, пришло 689 человек, при этом только единицы прошли предварительную подготовку к диктанту. Университет предоставил специально организованные места для лиц с ограниченной двигательной активностью, но они остались не востребованными», — добавили в пресс-службе учреждения.

Акция «Тотальный диктант».

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цели акции состоят в том, чтобы показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, а также объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

За 13 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах в 68 странах. Ее участниками стали более 145 тыс. человек. «Тотальный диктант» — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров.

Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель, в этом году это Леонид Юзефович. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий вне зависимости от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.